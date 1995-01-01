🎯 Назначение: Предназначено для надёжной защиты ЖК-экрана вашей камеры от царапин, ударов, пыли, пота, жирных следов и незначительных механических повреждений.

✅ Ключевые особенности:

• Изделие выполнено из ультратонкого (0,01 дюйма / 0,3 мм) оптического стекла премиум-класса с показателем твёрдости поверхности 9H, что гарантирует максимальный уровень защиты.

• Многослойная структура защитного покрытия блокирует ультрафиолетовое излучение, пропуская только видимый спектр света, а также обладает водо-, жиро- и антиотпечатковыми свойствами, существенно упрощая уход за поверхностью.

• Скруглённые края по технологии 2.5D исключают острые грани и обеспечивают комфорт при касании.

• Установка и снятие защитного стекла не требуют специальных навыков: оно крепится к экрану методом статической адгезии без образования пузырьков воздуха и легко удаляется без липких следов.

• В комплект поставки входят влажная салфетка для предварительной очистки и микрофибровая ткань для полировки.

• Дополнительно, в зависимости от модели камеры, предоставляется пара защитных плёнок из ПЭТ для вспомогательного дисплея.

📋 Ключевые особенности: индивидуальная подгонка под конкретные модели экранов для защиты от царапин и ударов; ультратонкое оптическое стекло 0,01" для кристальной чёткости и высокой светопропускаемости без потери чувствительности; твёрдость поверхности 9H для эффективной защиты от загрязнений, царапин, пота и лёгких ударов; многослойное покрытие с УФ-фильтром и защитой от воды, жира и отпечатков; скруглённые края 2.5D для комфорта и безопасности; быстрая установка без пузырьков и лёгкое снятие без остатков клея; в комплекте — влажная салфетка и микрофибра для очистки; дополнительная пара ПЭТ-плёнок для вспомогательного экрана (в зависимости от модели); материал — оптическое стекло; индекс твёрдости — 9H; толщина стекла — 0,01" (0,3 мм).