Описание

Защитный протектор дисплея из стекла - оптимальная защита от грязи, влаги и повреждений. Протектор JJC плотно прилегает к дисплею камеры Canon G7 X Mark III / EOS M200 / EOS R8 / EOS R50 / 850D и надежно защищает от грязи, отпечатков пальцев, брызг, ударов и различных царапин. Комплект включает в себя стеклянную панель для основного дисплея и всё необходимое для подготовки экрана к установки защитных панелей.

Небьющееся оптическое стекло - 95% пропускания света и высокая степень твердости

Защитный протектор дисплея выполнен из оптического стекла. Само защитное стекло состоит из шести слоев: защитные слои, антибликовый слой, слой с твердым покрытием и слой предотвращающий разбитие стекла. Тем не менее, защитное стекло имеет толщину всего около 0,5 мм. Антибликовое покрытие минимизирует раздражающее отражение. Кроме того, стекло абсолютно прозрачное. Все это позволяет добиться степени светопропускания в 95% что обеспечивает оптимальный обзор экрана камеры. Твердое покрытие обеспечивает высокую степень жесткости, что уменьшает риск повреждения. Кроме того, специальный защитный слой делает защитный протектор небьющимся, и в случае повреждения не трескается. И, наконец, защитное стекло имеет покрытие предотвращающее загрязнения и пятна, которое при контакте с пальцами не оставляет жирных пятен на защитном протекторе

Клеится без клея - сенсорные экраны остаются рабочими

Защитный протектор JJC серии GSP надежно устанавливается без клея. Применяется метод статического прилипания (межмолекулярное взаимодействие). Для того, чтобы установить протектор, вы должны приложить его на дисплей и слегка прижать его. Пузыри не появляются. А так как клей не используется, протектор можно удалить полностью без остатка. С помощью адгезии защитный протектор находится в контакте со всей поверхностью дисплея, а не только с краев. Сенсорный экран, если имеется, по-прежнему может использоваться

Специальные материалы для очистки экрана камеры перед установкой защитного стекла

Перед установкой протектора на дисплей камеры, вы должны подготовить экран тщательно очистив его, чтобы обеспечить оптимальное сцепление протектора с дисплеем. Все необходимые чистящие средства входят в комплект: небольшая ткань из микрофибры, влажная салфетка и клейкую поверхность для удаления микрочастиц пыли

Технические характеристики:

материал: оптическое стекло

пропускание света: 95% (прозрачнее стекла)

твердость: 9Н (по шкале Мооса)

толщина: 0.5 мм

Комплект поставки:

защитное стекло основного экрана - 1 шт.

ткань микрофибра - 1 шт.

влажная салфетка для LCD - 1 шт.

ткань для удаления микропыли - 1 шт.

Стеклянный протектор совместим с фотокамерой Canon Powershot G7 X Mark III, EOS M200, EOS R8, EOS R50, EOS 850D