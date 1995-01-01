Комплект включает в себя стеклянную панель для дисплея фотокамеры Canon EOS R10. Так же в комплекте JJC GSP-EOS R10 имеется всё необходимое для подготовки экрана к установке стекла: влажная и сухая салфетки для очистки и специальная ткань для удаления пылинок.

Защитное стекло JJC плотно прилегает к дисплею камеры и надежно защищает его от появления царапин. Небьющееся оптическое стекло – 95% пропускания света и высокая степень твердости (9H). Стекло выполнено из оптических полимеров. Оно состоит из шести слоев: защитные слои, антибликовый слой, твердый слой и амортизирующий слой. Антибликовое покрытие минимизирует раздражающие отражения при ярком солнечном свете: благодаря просветлению обеспечивается светопропускание на уровне 95%. Твердый слой обеспечивает высокую степень жесткости, что уменьшает риск повреждения при надавливании на экран каким-либо острым предметом. Амортизирующий слой защищает стекло от появления трещин при ударах. И, наконец, верхний защитный слой имеет олеофобное покрытие: при контакте с пальцами не остается жирных пятен.

Защитное стекло JJC серии GSP надежно устанавливается без клея. Применяется метод статического прилипания (межмолекулярное взаимодействие). Для того, чтобы установить стекло, вы должны приложить его на дисплей и слегка прижать его. Пузыри не появляются. А так как клей не используется, стекло можно удалить без каких-либо следов. Стекло не мешает использованию сенсорного экрана.

Перед установкой стекла на дисплей камеры, вы должны подготовить экран, тщательно очистив его, чтобы обеспечить оптимальное сцепление протектора с дисплеем. Все необходимые чистящие средства входят в комплект: небольшая ткань из микрофибры, влажная салфетка и клейкая поверхность для удаления микрочастиц пыли.

Технические характеристики:

материал: оптическое стекло

пропускание света: 95% (прозрачнее стекла)

твердость: 9Н (по шкале Мооса)

толщина: 0,5 мм

совместимость: Canon EOS R10, EOS R50 V

Комплект поставки: