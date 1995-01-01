🎯 Назначение:

Разработан специально для экшн-камер и стабилизаторов серии DJI Pocket 3/Pocket 4 (с аккумуляторной рукояткой), камер Insta360 X4 Air, а также широкого спектра компактных фотокамер, включая модели Sony ZV-1 и серию RX100, Ricoh GR IIIx/III/II/IV/GR IV HDF/GR IV Monochrome, Canon G7X Mark III/II/G7X, PowerShot SX740 HS, Panasonic DC-ZS99(TZ99) и другие.



✅ Ключевые преимущества:

• Изделие выполнено из мягкой нейлоновой стропы ремённого типа, что гарантирует высокий комфорт при ношении и надёжность в эксплуатации.

• Конструкция оснащена подвижным металлическим регулятором, позволяющим плавно изменять внутренний диаметр петли для идеальной посадки на запястье любой комплекции.

• Эффективно предотвращает случайное падение камеры и повышает общую безопасность съёмочного процесса.

• Ремешок рассчитан на обхват запястья до 28 см и помогает снизить утомляемость кисти при продолжительной съёмке, обеспечивая уверенный хват и позволяя в полной мере наслаждаться творческим процессом.

• В случае утери или повреждения винтового крепления на конце ремешка, в качестве замены можно приобрести аксессуар JJC модели GMWSOP3.



✨ Гарантия качества:

Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.



📋 Основные преимущества:

совместимость с устройствами DJI Pocket 3/4, Insta360 X4 Air и компактными камерами указанных серий; высококачественная нейлоновая стропа для комфорта и долговечности; прочная петля для надёжной фиксации камеры; эффективное снижение усталости запястья; быстросъёмный карабин NIFCO для удобного монтажа; подходит для запястий обхватом до 28 см.