Ремень кистевой JJC WS-OP3 с креплением в штативное гнездо
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Характеристики
Описание
🎯 Назначение:
Разработан специально для экшн-камер и стабилизаторов серии DJI Pocket 3/Pocket 4 (с аккумуляторной рукояткой), камер Insta360 X4 Air, а также широкого спектра компактных фотокамер, включая модели Sony ZV-1 и серию RX100, Ricoh GR IIIx/III/II/IV/GR IV HDF/GR IV Monochrome, Canon G7X Mark III/II/G7X, PowerShot SX740 HS, Panasonic DC-ZS99(TZ99) и другие.
✅ Ключевые преимущества:
• Изделие выполнено из мягкой нейлоновой стропы ремённого типа, что гарантирует высокий комфорт при ношении и надёжность в эксплуатации.
• Конструкция оснащена подвижным металлическим регулятором, позволяющим плавно изменять внутренний диаметр петли для идеальной посадки на запястье любой комплекции.
• Эффективно предотвращает случайное падение камеры и повышает общую безопасность съёмочного процесса.
• Ремешок рассчитан на обхват запястья до 28 см и помогает снизить утомляемость кисти при продолжительной съёмке, обеспечивая уверенный хват и позволяя в полной мере наслаждаться творческим процессом.
• В случае утери или повреждения винтового крепления на конце ремешка, в качестве замены можно приобрести аксессуар JJC модели GMWSOP3.
✨ Гарантия качества:
Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.
📋 Основные преимущества:
совместимость с устройствами DJI Pocket 3/4, Insta360 X4 Air и компактными камерами указанных серий; высококачественная нейлоновая стропа для комфорта и долговечности; прочная петля для надёжной фиксации камеры; эффективное снижение усталости запястья; быстросъёмный карабин NIFCO для удобного монтажа; подходит для запястий обхватом до 28 см.