Ремешок на запястье JJC WS-2 предназначен для комфортного ношения компактных камер. Он подстрахует камеру от падения, если она случайно выскользнет из пальцев (особенно актуально для любителей снимать одной рукой), а также позволит расслабить кисть в перерывах между съемками. Ремешок выполнен из очень мягкого и гладкого нейлона, подобного тому, который используется в автомобильных ремнях безопасности, поэтому он не натирает кожу даже при долгом ношении. Он также декорирован искусственной кожей (дышащая микрофибра).

Скользящая металлическая пряжка позволяет подтянуть ремешок по ширине вашего запястья. Ремешок оснащен запатентованным быстросъемным креплением, который позволяет быстро отцепить его от камеры (например, при установке на штатив или монопод для селфи), и также быстро установить обратно. Когда вы снимаете ремень с камеры, его можно обернуть вокруг руки на манер браслета, он автоматически зафиксируется благодаря встроенным магнитам. Это достаточно удобно: не нужно думать, куда его положить, а кроме того – он будет всегда оставаться под рукой.

Ремень выдерживает нагрузку до 25 кг, поэтому камера останется на месте, даже если дернуть за нее с силой (защищает от уличных краж).

Диаметр петли для запястья в полностью раскрытом виде: 9.7 см

Ширина ремня: 1.9 см

Данный ремень предназначен для компактных камер. Для зеркальных и беззеркальных камер рекомендуем модель WS-1, у нее больше максимальная нагрузка.