Ремешок на запястье серии JJC WS-1 совместим с беззеркальными камерами, зеркальными фотоаппаратами и компактными камерами. Изделие выполнено из ультрамягкого нейлонового материала ремённого типа и прочной микрофибровой кожи, что обеспечивает высокий комфорт и надёжность при ношении на запястье, а также простоту в уходе. Ремешок представлен в чёрном, синем и серебристо-сером цветах для удовлетворения различных предпочтений. Компактный и низкий профиль позволяет удобно хранить его в кармане или закреплять на корпусе камеры при упаковке. Ремень обеспечивает дополнительную защиту от случайного падения камеры и регулируется по длине для идеальной посадки на запястье любой комплекции. Новый анодированный алюминиевый регулируемый слайдер позволяет надёжно зафиксировать ремень в нужном положении для повышенной безопасности. Запатентованная конструкция быстросъёмной пряжки позволяет легко менять адаптеры: для установки достаточно вставить адаптер в паз, для снятия — нажать квадратную кнопку. Обновлённая трёхслойная конструкция петли на конце ремня повышает прочность и наглядно демонстрирует степень износа: при появлении видимого жёлтого внутреннего слоя петлю следует своевременно заменить. С этим ремешком ваша камера будет надёжно зафиксирована, а вы сможете в полной мере наслаждаться съёмочным процессом. Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей. Основные преимущества: широкая совместимость с беззеркальными, зеркальными и компактными камерами; комфорт и долговечность благодаря ультрамягкому нейлону и микрофибровой коже; регулируемая посадка с помощью не ржавеющего алюминиевого слайдера; трёхслойная петля с индикацией износа для своевременной замены; диаметр петли в раскрытом состоянии: 3,82"; ширина ремня: 0,75"; совместимость с проушинами камеры более 5 мм; в комплекте: ремешок на запястье — 1 шт.