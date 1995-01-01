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Ремень кистевой JJC WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный

  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
  • WS-1 BLACK для беззеркальных, зеркальных и компактных камер, черный
Код товара:УТ-00091441
Артикул:WS-1 BLACK

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

🎯 Назначение: Совместим с беззеркальными камерами, зеркальными фотоаппаратами и компактными камерами.

Ключевые преимущества:
Изделие выполнено из ультрамягкого нейлонового материала ремённого типа и прочной микрофибровой кожи, что обеспечивает высокий комфорт и надёжность при ношении на запястье, а также простоту в уходе.
• Ремешок представлен в чёрном, синем и серебристо-сером цветах для удовлетворения различных предпочтений.
Компактный и низкий профиль позволяет удобно хранить его в кармане или закреплять на корпусе камеры при упаковке.
• Ремень обеспечивает дополнительную защиту от случайного падения камеры и регулируется по длине для идеальной посадки на запястье любой комплекции.
• Новый анодированный алюминиевый регулируемый слайдер позволяет надёжно зафиксировать ремень в нужном положении для повышенной безопасности.
• Запатентованная конструкция быстросъёмной пряжки позволяет легко менять адаптеры: для установки достаточно вставить адаптер в паз, для снятия — нажать квадратную кнопку.
• Обновлённая трёхслойная конструкция петли на конце ремня повышает прочность и наглядно демонстрирует степень износа: при появлении видимого жёлтого внутреннего слоя петлю следует своевременно заменить.

Гарантия качества: Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.

📋 Основные преимущества: Широкая совместимость с беззеркальными, зеркальными и компактными камерами; комфорт и долговечность благодаря ультрамягкому нейлону и микрофибровой коже; регулируемая посадка с помощью не ржавеющего алюминиевого слайдера; трёхслойная петля с индикацией износа для своевременной замены; диаметр петли в раскрытом состоянии: 3,82"; ширина ремня: 0,75"; совместимость с проушинами камеры более 5 мм; цвет: чёрный.

📦 Комплектация: ремешок на запястье — 1 шт.