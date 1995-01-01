Нейтрально-серые светофильтры переменной оптической плотности (Vario ND) серии F-NDV уменьшает количество света, попадающего в камеру на 1-8 ступеней экспозиции (ND2 - ND400). Подобные фильтры обычно используются для съемки видео, поскольку они позволяют плавно регулировать экспозицию при меняющихся условиях освещенности. Фильтры изготовлены из японского оптического стекла и имеют по 8 слоев просветляющего покрытие с каждой стороны, что предотвращает появление бликов и двоения изображения (из-за переотражения света). Толщина алюминиевой оправы составляет 7 мм. Каждый фильтр поставляется в надежном пыле- и водонепроницаемом боксе (кроме F-NDV82, который поставляется в обычном пластиковом боксе без силиконовых уплотнителей).

Обратите, что у этой модели диаметр передней резьбы (для крышки объектива) больше, чем диаметр установочной резьбы: 62 и 67 мм соответственно. Это предотвращает виньетирование при использовании с широкоугольными и сверхширокоугольными объективами.

Ограничение экспозиции требуется прежде всего для съемки с нормальной выдержкой: слишком короткая выдержка вызывает неприятный эффект стробирования, то есть отсутствия плавных переходов между кадрами. При съемке кино нормальной выдержкой считается 1/2х, где х – это количество кадров в секунду (то есть, например, 1/50 с для скорости 25 кадров/с). Это называется углом затвора 180°.

Иногда бывает достаточно просто закрыть диафрагму, но если вы получить малую глубину резкости и сильное размытие фона, сделать это не получится, диафрагма должна оставаться открытой. Или если вы снимаете видео в Log-гамме и не можете опустить светочувствительность ниже ISO 800. Поэтому для качественной, профессиональной съемки на улице в ясный солнечный день без Vario ND фильтра не обойтись.

Обратите внимание, что фильтры переменной плотности имеют ряд особенностей, связанных с эффектом поляризации. Так, не рекомендуется использовать их в наиболее плотных значениях (MAX и рядом с ним), это вызывает крестообразный артефакт изображения, темный диагональный крест, проходящий через весь кадр. Он наиболее заметен на широкоугольных объективах, и гораздо менее – на стандартных и длиннофокусных. В максимальном положении также может присутствовать сдвиг цветопередачи. Поэтому для фотографии, и в особенности для фотографии с длинными выдержками, мы советуем использовать ND фильтры с фиксированными значениями, которые ограничивают свет другим способом. Кроме того, если вам нужно сильно занизить экспозицию при съемке видео, вы можете использовать 2 фильтра: фиксированный ND фильтр плотностью, к примеру, ND32 - ND64, и поверх него фильтр JJC F-NDV в начальных-средних положениях плотности – стандартная практика при съемке под очень ярким солнцем.