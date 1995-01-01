✅ Ключевые особенности:

• Эффективно поглощает ультрафиолетовое излучение.

• Каждая поверхность оптического стекла покрыта 6 защитными слоями, которые существенно снижают внутренние отражения и эффект «призраков».

• Средний коэффициент светопропускания составляет не менее 99,5%, что обеспечивает высокую точность цветопередачи.

• Фильтр изготовлен из японского оптического стекла и прецизионно обработанной алюминиевой рамки.

• Твёрдость стекла достигает показателя 9HD, что обеспечивает дополнительную защиту при падениях или контакте с абразивными поверхностями.

• Ультратонкая конструкция: толщина стекла всего 0,03" (0,7 мм), рамки — 0,12" (3 мм), что минимизирует риск виньетирования.

• Алюминиевая рамка имеет матовое антикоррозийное покрытие и соответствует стандарту ROHS Европейского союза.

• Передняя часть рамки оснащена резьбой для крепления крышки объектива или других аксессуаров.

• Фильтр также служит барьером, предохраняющим переднюю линзу от пыли и влаги, и может постоянно использоваться как защитный элемент оптики.



📋 Характеристики: изготовлен из японского оптического стекла и авиационного алюминиевого сплава; поглощает ультрафиолетовое излучение; защищает оптику от пыли, влаги, жира, царапин и лёгких ударов; двустороннее 6-слойное покрытие для снижения бликов и «призраков»; светопропускание ≥99,5%; твёрдость стекла 9HD; в комплекте — компактный футляр для хранения; диаметр резьбы 82 мм; цвет — чёрный.