Японское оптическое стекло от AGC

Японское поляризационное покрытие HRT (High-Rate Transparency)

Тонкая алюминиевая оправа (4.4 мм)

12-слойное просветляющее покрытие

Пластиковый кейс в комплекте

Поляризационные светофильтры JJC серии A+ Ultra Slim Multi-Coated изготавливаются из японского оптического стекла (Asahi Group Glass) с японской же поляризационной пленкой High-Rate Transparency (HRT), что обеспечивает высокое качество при доступной цене. Толщина алюминиевой оправы составляет всего 4.4 мм, поэтому фильтр не создает виньетирование (затемнение по углам изображения) даже на широкоугольных объективах. С каждой стороны нанесено по 6 слоев просветляющего покрытия, которое предотвращает появление бликов и ореолов при съемке с контровым освещением.

Поляризационные фильтры устраняют блики от неметаллических поверхностей (таких как вода, стекло), они очень помогают при съемке таких сюжетов как, например, уличный портрет через витрину или съемка рыб в аквариуме или в декоративном пруду. В пейзажной съемке в ясный день фильтр улучшает цветовую насыщенность и контраст, позволяет убрать микроблики от листвы, травы, водных поверхностей, а также делают цвет неба более глубоким, улучшая проработку облаков на его фоне. Главное правило при съемке пейзажа с поляризационным фильтром: убедитесь, что солнце находится под углом примерно 90° от направления объектива: в этом случае эффект фильтра будет наиболее выраженным.

Использовать поляризационный фильтр просто: заверните его в резьбу объектива и медленно вращайте переднюю часть оправы, следя за изображением в видоискателе или на экране камеры, пока блики не исчезнут.