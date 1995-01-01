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Рукоятка-штатив JJC TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг

  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
  • TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
Код товара:УТ-00080477
Артикул:TP-U1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

JJC TP-U1 – компактный монопод-штатив с панорамной головой. Монопод разработан специально для съемки видеоблогов, прямых трансляций, стримов и селфи. Он может служить как коротким моноподом (рукояткой) для стабильного удержания камеры, так и настольным штативом. Головка обеспечивает панорамирование на все 360° и наклон камеры на +/- 90°. Это позволяет, к примеру, вести съемку в вертикальном положении, в формате для социальных сетей. Камера устанавливает на стандартный штативный винт вращением кольца, а нескользящие силиконовые накладки на рукоятке улучшают захват в ладони.

Преимущества универсального штатива-монопода JJC TP-U1:

  • Специально разработан для съемки видеоблогов, прямых трансляций и селфи
  • Служит в качестве рукоятки для камеры и в качестве мини-штатива
  • Полный диапазон панорамирования (360°), наклон головки +/- 90° для вертикальной съемки
  • Нескользящие накладки на рукоятке улучшают хват

Технические характеристики

  • Винт: 1/4"-20
  • Длина в положении монопода: 19.4 см
  • Высота в положении мини-штатива: 14.4 см
  • Панорамное вращение: 360°
  • Наклон головы: 180°
  • Максимальная нагрузка: 1.2 кг