Рукоятка-штатив JJC TP-U1 с панорамной головой, до 1.2 кг
Код товара:УТ-00080477
Артикул:TP-U1
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см19
Безопасная нагрузка, кг1
Описание
JJC TP-U1 – компактный монопод-штатив с панорамной головой. Монопод разработан специально для съемки видеоблогов, прямых трансляций, стримов и селфи. Он может служить как коротким моноподом (рукояткой) для стабильного удержания камеры, так и настольным штативом. Головка обеспечивает панорамирование на все 360° и наклон камеры на +/- 90°. Это позволяет, к примеру, вести съемку в вертикальном положении, в формате для социальных сетей. Камера устанавливает на стандартный штативный винт вращением кольца, а нескользящие силиконовые накладки на рукоятке улучшают захват в ладони.
Преимущества универсального штатива-монопода JJC TP-U1:
- Специально разработан для съемки видеоблогов, прямых трансляций и селфи
- Служит в качестве рукоятки для камеры и в качестве мини-штатива
- Полный диапазон панорамирования (360°), наклон головки +/- 90° для вертикальной съемки
- Нескользящие накладки на рукоятке улучшают хват
Технические характеристики
- Винт: 1/4"-20
- Длина в положении монопода: 19.4 см
- Высота в положении мини-штатива: 14.4 см
- Панорамное вращение: 360°
- Наклон головы: 180°
- Максимальная нагрузка: 1.2 кг