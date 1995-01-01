JJC TP-U1 – компактный монопод-штатив с панорамной головой. Монопод разработан специально для съемки видеоблогов, прямых трансляций, стримов и селфи. Он может служить как коротким моноподом (рукояткой) для стабильного удержания камеры, так и настольным штативом. Головка обеспечивает панорамирование на все 360° и наклон камеры на +/- 90°. Это позволяет, к примеру, вести съемку в вертикальном положении, в формате для социальных сетей. Камера устанавливает на стандартный штативный винт вращением кольца, а нескользящие силиконовые накладки на рукоятке улучшают захват в ладони.

Преимущества универсального штатива-монопода JJC TP-U1:

Специально разработан для съемки видеоблогов, прямых трансляций и селфи

Служит в качестве рукоятки для камеры и в качестве мини-штатива

Полный диапазон панорамирования (360°), наклон головки +/- 90° для вертикальной съемки

Нескользящие накладки на рукоятке улучшают хват

Технические характеристики