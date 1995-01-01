Спусковой тросик JJC TCR-70BK, механический, 70 см, черный
Код товара:УТ-00078174
Артикул:TCR-70BK
Товар не найден
Характеристики
Область примененияУправление
Тип аксессуараСпусковой тросик / Пульт ДУ
Описание
Высококачественный механический тросик позволяет дистанционно управлять затвором и предотвращать дрожание фотокамеры, получая более резкие фотоснимки. Спусковой тросик имеет стандартную соединительную резьбу, благодаря чему совместим с практически любой фотокамерой имеющей специальную резьбу в спусковой кнопке. Тросик является качественной заменой Nikon AR-3 и имеет преимущество в длине: он на 40 см длиннее, чем оригинальный. Имеется механизм фиксации для съемки в режиме BULB.
Механический тросик имеет стандартную, классическую соединительную резьбу и подходит для таких камер как:
- Fujifilm X100F, X100T, X100S, X100, X30, X20, X10, X-T20, X-T10, X-T3, X-T2, X-E3, X-E2S, X-E2, X-E1, X-Pro2, X-Pro1
- Leica M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9, M-E, M-P, M9-P, M-A, M-Monochrom, Leica M (M Type 240)
- Sony DMC-RX1R II, DMC-RX1R, DMC-RX1 III, DMC-RX10 II, DMC-RX10
- Canon F-1, New F-1, AE-1 (FD mount)
- Nikon Df, M2, F3
- Другие камеры: Minolta XD7, Minolta SR-7, Rollei (LM mount), Olympus OM-1, Hasselblad 503CW и любых других камер, имеющими соединение для механического спускового тросика.