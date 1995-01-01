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Ремень JJC ST-1YGR, кистевой, неопреновый, серый камуфляж (уцененный)

  • ST-1YGR, кистевой, неопреновый, серый камуфляж
  • ST-1YGR, кистевой, неопреновый, серый камуфляж
  • ST-1YGR, кистевой, неопреновый, серый камуфляж
  • ST-1YGR, кистевой, неопреновый, серый камуфляж
  • ST-1YGR, кистевой, неопреновый, серый камуфляж
  • ST-1YGR, кистевой, неопреновый, серый камуфляж
  • ST-1YGR, кистевой, неопреновый, серый камуфляж
  • ST-1YGR, кистевой, неопреновый, серый камуфляж
  • ST-1YGR, кистевой, неопреновый, серый камуфляж
Код товара:УТ-00092294
Артикул:ST-1YGR (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Неопреновый ремешок на запястье JJC ST-1YGR страхует камеру от падения, если вы случайно выпустите ее из руки. Мягкий неопрен комфортен даже ношения в течение всего дня. Ремень оснащен быстросъемным механизмом в виде пряжки «фастекс», это позволяет вам быстро отстегнуть его при необходимости, а потом пристегнуть обратно, когда вы возвращаетесь к съемке с рук. Клипса на ремне позволяет подтянуть его, если у вас тонкое запястье. Подходит для всех камер с проушинами под стропу.

Ремень JJC ST-1YGR в особенности рекомендуется для фотографов, которые любят делать быстрые кадры навскидку, держа камеру одной рукой, а также для репортажных или уличных фотографов, часто работающих в стесненных условиях, в толпе людей.

  • Охват руки в запястье: не более 22 см
  • Длина: 28 см
  • Ширина: 3.3 см
  • Вес: 26 г
  • Материалы: неопрен, АБС пластик
  • Размеры упаковки: 26 х 8 х 1 см
  • Вес с упаковкой: 40 г