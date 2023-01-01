Ремень JJC ST-1YGR, кистевой, неопреновый, серый камуфляж
Код товара : УТ-00067290
Артикул : ST-1YGR
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Описание
Неопреновый ремешок на запястье JJC ST-1YGR страхует камеру от падения, если вы случайно выпустите ее из руки. Мягкий неопрен комфортен даже ношения в течение всего дня. Ремень оснащен быстросъемным механизмом в виде пряжки «фастекс», это позволяет вам быстро отстегнуть его при необходимости, а потом пристегнуть обратно, когда вы возвращаетесь к съемке с рук. Клипса на ремне позволяет подтянуть его, если у вас тонкое запястье. Подходит для всех камер с проушинами под стропу.
Ремень JJC ST-1YGR в особенности рекомендуется для фотографов, которые любят делать быстрые кадры навскидку, держа камеру одной рукой, а также для репортажных или уличных фотографов, часто работающих в стесненных условиях, в толпе людей.
- Охват руки в запястье: не более 22 см
- Длина: 28 см
- Ширина: 3.3 см
- Вес: 26 г
- Материалы: неопрен, АБС пластик
- Размеры упаковки: 26 х 8 х 1 см
- Вес с упаковкой: 40 г