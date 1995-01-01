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Ремень JJC ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный

  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
  • ST-1M2 BLACK, неопреновый, черный
Код товара:УТ-00085729
Артикул:ST-1M2 BLACK

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ремень на запястье JJC ST-1M2 BLACK специально разработан для беззеркальных и компактных камер. Изготовленный из высококачественного неопрена, ремень удобен, долговечен и помогает снять усталость рук во время длительных съемок. Ремень оснащен подвижным силиконовым кольцом, которое позволяет свободно регулировать внутренний диаметр петли в соответствии с различными размерами запястья.

После затягивания ремешок помогает предотвратить случайные падения во время использования и повышает безопасность вашей камеры. Быстросъемная пряжка изготовлена ​​из высококачественного АБС-пластика. Чтобы отсоединить ремешок, просто сдвиньте фиксатор вверх и нажмите на обе стороны пряжки - быстро и легко, не снимая весь ремешок. Компактный и легкий, ремешок на запястье легко носить с собой. Вы можете свернуть его и положить в карман или положить поверх объектива и упаковать вместе с камерой в сумку для камеры.

Особенности:

  • Специально разработан для беззеркальных и компактных камер
  • Изготовлен из высококачественного неопрена; удобный, прочный и помогает снять усталость рук во время длительной съемки
  • Имеет подвижное силиконовое кольцо для легкой регулировки внутреннего диаметра петли
  • Быстросъемная конструкция позволяет отсоединять ремешок, не снимая его целиком
  • Подходит для запястий с окружностью менее 24 см