Ремень на запястье JJC ST-1M2 BLACK специально разработан для беззеркальных и компактных камер. Изготовленный из высококачественного неопрена, ремень удобен, долговечен и помогает снять усталость рук во время длительных съемок. Ремень оснащен подвижным силиконовым кольцом, которое позволяет свободно регулировать внутренний диаметр петли в соответствии с различными размерами запястья.

После затягивания ремешок помогает предотвратить случайные падения во время использования и повышает безопасность вашей камеры. Быстросъемная пряжка изготовлена ​​из высококачественного АБС-пластика. Чтобы отсоединить ремешок, просто сдвиньте фиксатор вверх и нажмите на обе стороны пряжки - быстро и легко, не снимая весь ремешок. Компактный и легкий, ремешок на запястье легко носить с собой. Вы можете свернуть его и положить в карман или положить поверх объектива и упаковать вместе с камерой в сумку для камеры.

Особенности: