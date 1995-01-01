Спусковая кнопка JJC SRB-GR Red, мягкая, резьбовая, серая/красная
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Описание
Кнопка выполнена из высококачественной меди, которая отличается прочностью и устойчивостью к деформации. Это обеспечивает стабильность при длительном использовании. Поверхность покрыта силиконовой поверхностью, которая не стирается и не окисляется. Мягкая спусковая кнопка вкручивается на оригинальную кнопку спуска затвора камеры, в резьбу для механического тросика, увеличивая высоту кнопки для более удобного нажатия и облегчая поиск кнопки спуска затвора при использовании видоискателя.
Преимущества мягкой спусковой кнопки:
- Обеспечивает фотографам более комфортное и точное нажатие
- Используется материал из чистой меди, прочный и устойчивый к деформации
- Выпускается в 8 различных стилях, чтобы удовлетворить ваш индивидуальный вкус
- Поставляется с двумя резиновыми кольцами для повышения стабильности установки
Примечание: В комплект входят два резиновых кольца против падения, которые используются по необходимости для повышения стабильности установки кнопки затвора. В случае необходимости, пожалуйста, поместите кольцо вдоль резьбы кнопки перед установкой кнопки затвора на камеру. Пожалуйста, перед покупкой удостоверьтесь, что у вашей камеры есть резьба для механического тросика в спусковой кнопке.
Комплект поставки:
Спусковая кнопка затвора х1
Резиновое кольцо против падения х2
Инструкция по установке кольца х1