Кнопка выполнена из высококачественной меди, которая отличается прочностью и устойчивостью к деформации. Это обеспечивает стабильность при длительном использовании. Поверхность покрыта силиконовой поверхностью, которая не стирается и не окисляется. Мягкая спусковая кнопка вкручивается на оригинальную кнопку спуска затвора камеры, в резьбу для механического тросика, увеличивая высоту кнопки для более удобного нажатия и облегчая поиск кнопки спуска затвора при использовании видоискателя.

Преимущества мягкой спусковой кнопки:

Обеспечивает фотографам более комфортное и точное нажатие

Используется материал из чистой меди, прочный и устойчивый к деформации

Выпускается в 8 различных стилях, чтобы удовлетворить ваш индивидуальный вкус

Поставляется с двумя резиновыми кольцами для повышения стабильности установки

Примечание: В комплект входят два резиновых кольца против падения, которые используются по необходимости для повышения стабильности установки кнопки затвора. В случае необходимости, пожалуйста, поместите кольцо вдоль резьбы кнопки перед установкой кнопки затвора на камеру. Пожалуйста, перед покупкой удостоверьтесь, что у вашей камеры есть резьба для механического тросика в спусковой кнопке.

Комплект поставки:

Спусковая кнопка затвора х1

Резиновое кольцо против падения х2

Инструкция по установке кольца х1