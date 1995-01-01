Спусковая кнопка JJC SRB-GR Black, мягкая, резьбовая, серая/черная
Код товара:УТ-00078172
Артикул:SRB-GR Black
Товар не найден
Описание
Кнопка мягкого спуска затвора эргономично увеличивает площадь нажатия, что облегчает слепое нажатие, когда вы смотрите в видоискатель или во время фокусировки на экране камеры. Кроме того, кнопка спуска является слегка вогнутой, благодаря чему, указательный палец не сможет соскользнуть с кнопки. Кроме того, кнопка мягкого спуска затвора создает стильный вид фотокамере.
Технические характеристики:
- диаметр: 11 мм
- длина резьбы: 2,5 мм
Совместимые фотокамеры:
- Fujifilm X-T5/X-T4/X-T3/X-T30II/X-E4/X-E2S/X-E3/X-PRO1/X-PRO2/X-T2/X-T10/X-T20/X100/X100V/X100VI/X100S/ X100T/X100F/X10/X20/X30
- Leica M7/M8/M8.2/M9/M9-P/M10/M-E/M-P/M-A/M-Monochrom/M Type 240/D-LUX 8/Q3 43
- Sony RX1R II/RX10/RX10 II/RX10 III
- Canon F-1, New F-1, AE-1 (FD mount)
- Nikon Df/F3/M2
- Другие камеры: Minolta XD7, Minolta SR-7, Rollei (LM mount), Olympus OM-1, Hasselblad 503CW, а так же все другие фотокамеры, которые имеют резьбу для механического тросика в спусковой кнопке.