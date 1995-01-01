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Дождевой чехол JJC RI-SF для камеры со вспышкой

  • RI-SF для камеры со вспышкой
  • RI-SF для камеры со вспышкой
  • RI-SF для камеры со вспышкой
  • RI-SF для камеры со вспышкой
  • RI-SF для камеры со вспышкой
  • RI-SF для камеры со вспышкой
  • RI-SF для камеры со вспышкой
  • RI-SF для камеры со вспышкой
  • RI-SF для камеры со вспышкой
  • RI-SF для камеры со вспышкой
  • RI-SF для камеры со вспышкой
Код товара:УТ-00067458
Артикул:RI-SF

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Комплект JJC RI-SF включает в себя 2 одинаковых дождевых чехла, которые могут использоваться с зеркальными или беззеркальными камерами вместе с установленной фотовспышкой. Чехлы выполнены из плотного прозрачного полиэтилена, поэтому пользоваться камерой достаточно просто: хорошо видны и экран, и все органы управления. Чехол также позволяет установить камеру на штатив или монопод. Благодаря затягивающемуся шнурку чехол плотно прилегает к объективу (рекомендуем использовать бленду). JJC RI-SF также может использоваться для защиты от мокрого снега, пыли, песчаных бурь, жидкой грязи и так далее. Ограничения по габаритам: длина объектива до 25 см, диаметр объектива до 16 см.

  • Вес: 43.3 г
  • Вес с упаковкой: 67 г
  • Размеры упаковки: 235 х 190 х 20 мм
  • Материалы: полиэтилен