Комплект JJC RI-SF включает в себя 2 одинаковых дождевых чехла, которые могут использоваться с зеркальными или беззеркальными камерами вместе с установленной фотовспышкой. Чехлы выполнены из плотного прозрачного полиэтилена, поэтому пользоваться камерой достаточно просто: хорошо видны и экран, и все органы управления. Чехол также позволяет установить камеру на штатив или монопод. Благодаря затягивающемуся шнурку чехол плотно прилегает к объективу (рекомендуем использовать бленду). JJC RI-SF также может использоваться для защиты от мокрого снега, пыли, песчаных бурь, жидкой грязи и так далее. Ограничения по габаритам: длина объектива до 25 см, диаметр объектива до 16 см.