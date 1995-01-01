Комплект JJC RI-S включает в себя 2 одинаковых дождевых чехла, которые могут использоваться с зеркальными или беззеркальными камерами. Чехлы полностью выполнены из прозрачного полиэтилена, поэтому пользоваться камерой достаточно просто: хорошо видны и экран, и все клавиши управления. Чехол можно использовать со штативами и моноподами. Благодаря затягивающемуся шнурку чехол плотно прилегает к объективу (рекомендуем использовать бленду). JJC RI-S также может использоваться для защиты от мокрого снега, пыли, песчаных бурь, жидкой грязи и так далее. Ограничение по длине объектива: 27 см.

Вес: 28 г

Вес брутто: 53 г

Размер упаковки: 235 х 190 х 20 мм

Материалы: полиэтилен