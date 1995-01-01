Дождевой чехол JJC RI-S для камеры, 2 шт.
Код товара:УТ-00067457
Артикул:RI-S
Товар не найден
Характеристики
ОсобенностиЧехол от дождя
Чехол дляСистемных камер и больших компактов
Описание
Комплект JJC RI-S включает в себя 2 одинаковых дождевых чехла, которые могут использоваться с зеркальными или беззеркальными камерами. Чехлы полностью выполнены из прозрачного полиэтилена, поэтому пользоваться камерой достаточно просто: хорошо видны и экран, и все клавиши управления. Чехол можно использовать со штативами и моноподами. Благодаря затягивающемуся шнурку чехол плотно прилегает к объективу (рекомендуем использовать бленду). JJC RI-S также может использоваться для защиты от мокрого снега, пыли, песчаных бурь, жидкой грязи и так далее. Ограничение по длине объектива: 27 см.
- Вес: 28 г
- Вес брутто: 53 г
- Размер упаковки: 235 х 190 х 20 мм
- Материалы: полиэтилен