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Дождевой чехол JJC RI-6 для фотокамер со вспышкой, 2 шт.

  • RI-6 для фотокамер со вспышкой, 2 шт.
  • RI-6 для фотокамер со вспышкой, 2 шт.
  • RI-6 для фотокамер со вспышкой, 2 шт.
  • RI-6 для фотокамер со вспышкой, 2 шт.
  • RI-6 для фотокамер со вспышкой, 2 шт.
  • RI-6 для фотокамер со вспышкой, 2 шт.
  • RI-6 для фотокамер со вспышкой, 2 шт.
Код товара:УТ-00008266
Артикул:RI-6

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальная дождевая накидка RI-6 подходит для зеркальных и беззеркальных камер со вспышками, в том числе с длиннофокусными объективами. Она выполнена из плотного прозрачного полиэтилена, что позволяет использовать дисплей камеры и все органы управления. Накидка позволяет использовать камеру со штативами и моноподами. Благодаря затягивающемуся шнурку конец рукава накидки плотно прилегает к объективу (рекомендуем использовать бленду). Накидка JJC RI-6 также может использоваться для защиты от мокрого снега, пыли, песчаных бурь, жидкой грязи и так далее. Ограничение по размерам объектива: не более 45 см в длину, не более 17 см в диаметре.

В комплект входит 2 чехла.

  • Вес: 56 г
  • Размер упаковки: 235 х 190 х 20 мм
  • Вес брутто: 81 г
  • Материалы: полиэтилен