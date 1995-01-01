Универсальная дождевая накидка RI-6 подходит для зеркальных и беззеркальных камер со вспышками, в том числе с длиннофокусными объективами. Она выполнена из плотного прозрачного полиэтилена, что позволяет использовать дисплей камеры и все органы управления. Накидка позволяет использовать камеру со штативами и моноподами. Благодаря затягивающемуся шнурку конец рукава накидки плотно прилегает к объективу (рекомендуем использовать бленду). Накидка JJC RI-6 также может использоваться для защиты от мокрого снега, пыли, песчаных бурь, жидкой грязи и так далее. Ограничение по размерам объектива: не более 45 см в длину, не более 17 см в диаметре.

В комплект входит 2 чехла.