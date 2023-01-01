Дождевой чехол JJC RI-5 для фотокамер, 2 шт.
Код товара : УТ-00067452
Артикул : RI-5
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Описание
Универсальная дождевая накидка RI-5 подходит для зеркальных и беззеркальных камеры, в том числе с длиннофокусными объективами. Она выполнена из плотного прозрачного полиэтилена, что позволяет использовать дисплей камеры и все органы управления. Накидка позволяет использовать камеру со штативами и моноподами. Благодаря затягивающемуся шнурку конец рукава накидки плотно прилегает к объективу (рекомендуем использовать бленду). JJC RI-5 также может использоваться для защиты от мокрого снега, пыли, песчаных бурь, жидкой грязи и так далее. Ограничение по размерам объектива: не более 45 см в длину, не более 17 см в диаметре.
В комплекте 2 чехла.
- Вес: 47.7 г
- Размер упаковки: 235 х 190 х 20 мм
- Вес брутто: 73 г
- Материалы: полиэтилен