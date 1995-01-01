Дождевая накидка JJC RI-4C состоит из 2 элементов: RI-5 используется, когда камера применяется без вспышки ,а RI-6 устанавливается дополнительно, когда накамерная вспышка нужна. Накидки выполнены из плотного прозрачного полиэтилена, что позволяет использовать дисплей камеры и все органы управления. Чехол можно использовать со штативами и моноподами. Благодаря затягивающемуся шнурку чехол плотно прилегает к объективу (рекомендуем использовать бленду). Чехол JJC RI-4C также может использоваться для защиты от мокрого снега, пыли, песчаных бурь, жидкой грязи и так далее. Ограничение по размерам объектива: не более 45 см в длину, не более 17 см в диаметре.

Чехол совместим со всеми зеркальными и беззеркальными камерами независимо от их модели. С ним вы можете быть спокойны за безопасность камеры даже в тех случаях, когда съемку под дождем приходится вести длительное время (например, при засадной фотоохоте или при съемке спортивных соревнований под открытым небом).