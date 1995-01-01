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Поглотитель влаги JJC RD-1, перезаряжаемый

  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
  • RD-1, перезаряжаемый
Код товара:УТ-00085741
Артикул:RD-1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Многоразовый осушитель воздуха JJC RD-1 идеально подходит для сохранения сухими камер, микроскопов, электронных компонентов, точных приборов, лекарств, продуктов питания и других предметов . Его можно широко использовать во влагонепроницаемых шкафах, ящиках для инструментов, сейфах, шкафах для фотографического оборудования, медицинских шкафах и других небольших и средних закрытых помещениях. Он эффективно снижает влажность, предотвращает рост плесени и продлевает срок службы вашего оборудования.

Изделие имеет прочную, ударопрочную внешнюю оболочку из АБС-пластика и высококачественные шарики влагопоглотителя из силикагеля, которые безопасны, нетоксичны и долговечны. Поверхность равномерно покрыта вентиляционными отверстиями, что увеличивает площадь контакта с воздухом и позволяет влаге проникать внутрь для эффективного осушения, снижения сырости и плесени. Кроме того, осушитель воздуха имеет прозрачное окно с цветными шариками силикагеля внутри, что четко показывает состояние других шариков.

Когда цветные шарики становятся темно-синими, они сухие; когда они становятся розовыми, это означает, что шарики впитали значительное количество влаги и находятся во влажном состоянии. Оснащенный портом Type-C и кабелем, осушитель может быть подключен к сети для сушки внутренних шариков силикагеля после их насыщения, восстанавливая их способность к осушению. Компактный и портативный, корпус в виде карты легко помещается в узкие пространства для гибкого поглощения влаги.

Основные характеристики:

  • Идеально подходит для защиты камер, микроскопов, электронных компонентов, точных приборов, медицинских принадлежностей и продуктов питания от влаги и плесени
  • Подходит для небольших и средних закрытых помещений, таких как влагонепроницаемые шкафы, ящики для инструментов, сейфы, шкафы для фотооборудования и аптечки
  • Прочный корпус из АБС-пластика для длительной эксплуатации
  • Высококачественные , нетоксичные шарики силикагеля
  • Равномерно распределенные вентиляционные отверстия на корпусе улучшают влагопоглощение и уменьшают сырость и рост плесени
  • Прозрачное окошко позволяет легко проверить уровень влажности шариков — темно-синий в сухом состоянии, розовый при насыщении
  • Компактный, портативный дизайн в виде карты для удобства размещения и переноски
  • Оснащен портом Type-C и кабелем; подключите для просушки гранул силикагеля после полного впитывания, чтобы восстановить способность осушения

Комплектация:

  • Многоразовый осушитель воздуха - 1 шт
  • Кабель Type-C - 1 шт
  • Руководство пользователя - 1 шт