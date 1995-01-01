Многоразовый осушитель воздуха JJC RD-1 идеально подходит для сохранения сухими камер, микроскопов, электронных компонентов, точных приборов, лекарств, продуктов питания и других предметов . Его можно широко использовать во влагонепроницаемых шкафах, ящиках для инструментов, сейфах, шкафах для фотографического оборудования, медицинских шкафах и других небольших и средних закрытых помещениях. Он эффективно снижает влажность, предотвращает рост плесени и продлевает срок службы вашего оборудования.

Изделие имеет прочную, ударопрочную внешнюю оболочку из АБС-пластика и высококачественные шарики влагопоглотителя из силикагеля, которые безопасны, нетоксичны и долговечны. Поверхность равномерно покрыта вентиляционными отверстиями, что увеличивает площадь контакта с воздухом и позволяет влаге проникать внутрь для эффективного осушения, снижения сырости и плесени. Кроме того, осушитель воздуха имеет прозрачное окно с цветными шариками силикагеля внутри, что четко показывает состояние других шариков.

Когда цветные шарики становятся темно-синими, они сухие; когда они становятся розовыми, это означает, что шарики впитали значительное количество влаги и находятся во влажном состоянии. Оснащенный портом Type-C и кабелем, осушитель может быть подключен к сети для сушки внутренних шариков силикагеля после их насыщения, восстанавливая их способность к осушению. Компактный и портативный, корпус в виде карты легко помещается в узкие пространства для гибкого поглощения влаги.



Основные характеристики:

Идеально подходит для защиты камер, микроскопов, электронных компонентов, точных приборов, медицинских принадлежностей и продуктов питания от влаги и плесени

Подходит для небольших и средних закрытых помещений, таких как влагонепроницаемые шкафы, ящики для инструментов, сейфы, шкафы для фотооборудования и аптечки

Прочный корпус из АБС-пластика для длительной эксплуатации

Высококачественные , нетоксичные шарики силикагеля

Равномерно распределенные вентиляционные отверстия на корпусе улучшают влагопоглощение и уменьшают сырость и рост плесени

Прозрачное окошко позволяет легко проверить уровень влажности шариков — темно-синий в сухом состоянии, розовый при насыщении

Компактный, портативный дизайн в виде карты для удобства размещения и переноски

Оснащен портом Type-C и кабелем; подключите для просушки гранул силикагеля после полного впитывания, чтобы восстановить способность осушения

Комплектация: