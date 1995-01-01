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Ремень JJC NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный

  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
  • NS-PRO1M, плечевой, с площадкой Arca-Swiss, микрофибра, черный
Код товара:УТ-00082962
Артикул:NS-PRO1M

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Быстросъемный плечевой ремень разработан для цифровых зеркальных и беззеркальных камер. Поперечный ремень для правшей обеспечивает легкий и быстрый доступ к камере освобождая ваши руки. Накладка ремня мягкая, дышащая и нескользящая, что помогает максимально снизить давление на плечо и шею. Ремень изготовлен из высококачественной кожи на основе микрофибры, плечевая накладка из материала высшего класса, износостойкая и экологичная. Прочная нейлоновая лямка свободно регулируется в соответствии с вашими предпочтениями.

Быстросъёмная площадка типа Arca-Swiss (ласточкин хвост) может быть установлена на любом штативе с головой типа Arca-Swiss. С помощью проушины для ремешка эта металлическая быстроразъемная пластина позволяет надежно прикрепить вашу камеру к кистевому ремешку. Кроме того, ваша камера может быть лучше защищена страховочным тросиком, входящим в комплект поставки.

Преимущества профессионального плечевого ремня JJC NS-PRO1M:

  • Разработан для зеркальных и беззеркальных камер
  • Поперечная лямка рассчитана на правшей
  • Обеспечивает легкий и быстрый доступ к камере
  • Дышащая, мягкая и прочная плечевая подкладка
  • Прочная и регулируемая нейлоновая лямка
  • Регулируемая длина от 72 до 124 см
  • Штативная площадка типа Arca-Swiss с душком для ремня и откидным креплением для карабина
  • Поставляется с дополнительной страховочной веревкой