Быстросъемный плечевой ремень разработан для цифровых зеркальных и беззеркальных камер. Поперечный ремень для правшей обеспечивает легкий и быстрый доступ к камере освобождая ваши руки. Накладка ремня мягкая, дышащая и нескользящая, что помогает максимально снизить давление на плечо и шею. Ремень изготовлен из высококачественной кожи на основе микрофибры, плечевая накладка из материала высшего класса, износостойкая и экологичная. Прочная нейлоновая лямка свободно регулируется в соответствии с вашими предпочтениями.

Быстросъёмная площадка типа Arca-Swiss (ласточкин хвост) может быть установлена на любом штативе с головой типа Arca-Swiss. С помощью проушины для ремешка эта металлическая быстроразъемная пластина позволяет надежно прикрепить вашу камеру к кистевому ремешку. Кроме того, ваша камера может быть лучше защищена страховочным тросиком, входящим в комплект поставки.

Преимущества профессионального плечевого ремня JJC NS-PRO1M: