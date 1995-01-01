JJC NS-M1BK – плечевой ремень средней ширины (3 см), хорошо подходит для беззеркальных камер. Универсальный: может использоваться как с креплениями под металлические кольца, так и с проушинами под стропу. Благодаря мягкому и толстому слою неопрена, из которого целиком состоит центральная часть ремня, он не натирает кожу при длительном ношении, а также гасит колебания, рывки камеры при ношении на шее во время ходьбы.

JJC NS-M1BK позволяет носить камеру на плече, через плечо или на шее – как вам удобнее.