Описание

JJC NS-M1BK – плечевой ремень средней ширины (3 см), хорошо подходит для беззеркальных камер. Универсальный: может использоваться как с креплениями под металлические кольца, так и с проушинами под стропу. Благодаря мягкому и толстому слою неопрена, из которого целиком состоит центральная часть ремня, он не натирает кожу при длительном ношении, а также гасит колебания, рывки камеры при ношении на шее во время ходьбы.

JJC NS-M1BK позволяет носить камеру на плече, через плечо или на шее – как вам удобнее.