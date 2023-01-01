Ремень JJC NS-M1BK плечевой, неопреновый, черный
Код товара : УТ-00067312
Артикул : NS-M1BK
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Описание
JJC NS-M1BK – плечевой ремень средней ширины (3 см), хорошо подходит для беззеркальных камер. Универсальный: может использоваться как с креплениями под металлические кольца, так и с проушинами под стропу. Благодаря мягкому и толстому слою неопрена, из которого целиком состоит центральная часть ремня, он не натирает кожу при длительном ношении, а также гасит колебания, рывки камеры при ношении на шее во время ходьбы.
JJC NS-M1BK позволяет носить камеру на плече, через плечо или на шее – как вам удобнее.
- Длина: 124 см
- Ширина: 3 см
- Толщина 0.6 см
- Ширина стропы: 1 см
- Нагрузка: до 3 кг
- Вес: 41 г