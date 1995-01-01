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Ремень JJC NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж

  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
  • NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
Код товара:УТ-00067311
Артикул:NS-CGR

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Широкий неопреновый плечевой ремень, подходит для камер с креплениями под стропу. Благодаря большой ширине (5.6 см), а также мягкому и толстому слою неопрена, из которого целиком состоит центральная часть ремня, он не натирает кожу при длительном ношении, даже если вы используете тяжелые камеры с большими объективами (максимальная рекомендованная нагрузка: 6 кг). Неопрен также гасит колебания, рывки камеры при ношении на шее во время ходьбы. Пряжки типа «фастекс» позволяют быстро отсоединить ремень при необходимости.

JJC NS-CGR позволяет носить камеру на плече, через плечо или на шее – как вам удобнее.

  • Длина: 152 см
  • Ширина: 5.6 см
  • Толщина 0.7 см
  • Ширина стропы: 1 см
  • Материалы: неопрен, полиэстер, АБС пластик
  • Нагрузка: до 6 кг
  • Вес: 63 г
  • Размер упаковки: 74 х 9 х 3 см
  • Вес брутто: 96 г