Ремень JJC NS-CGR плечевой, неопреновый, серый камуфляж
Код товара:УТ-00067311
Артикул:NS-CGR
Товар не найден
Характеристики
ЦветЧерный
Описание
Широкий неопреновый плечевой ремень, подходит для камер с креплениями под стропу. Благодаря большой ширине (5.6 см), а также мягкому и толстому слою неопрена, из которого целиком состоит центральная часть ремня, он не натирает кожу при длительном ношении, даже если вы используете тяжелые камеры с большими объективами (максимальная рекомендованная нагрузка: 6 кг). Неопрен также гасит колебания, рывки камеры при ношении на шее во время ходьбы. Пряжки типа «фастекс» позволяют быстро отсоединить ремень при необходимости.
JJC NS-CGR позволяет носить камеру на плече, через плечо или на шее – как вам удобнее.
- Длина: 152 см
- Ширина: 5.6 см
- Толщина 0.7 см
- Ширина стропы: 1 см
- Материалы: неопрен, полиэстер, АБС пластик
- Нагрузка: до 6 кг
- Вес: 63 г
- Размер упаковки: 74 х 9 х 3 см
- Вес брутто: 96 г