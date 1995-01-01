Широкий неопреновый плечевой ремень, подходит для камер с креплениями под стропу. Благодаря большой ширине (5.6 см), а также мягкому и толстому слою неопрена, из которого целиком состоит центральная часть ремня, он не натирает кожу при длительном ношении, даже если вы используете тяжелые камеры с большими объективами (максимальная рекомендованная нагрузка: 6 кг). Неопрен также гасит колебания, рывки камеры при ношении на шее во время ходьбы. Пряжки типа «фастекс» позволяют быстро отсоединить ремень при необходимости.

JJC NS-CBK позволяет носить камеру на плече, через плечо или на шее – как вам удобнее.