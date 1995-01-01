Кейс для карт памяти JJC MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
Код товара:УТ-00067463
Артикул:MC-XQD6*
Товар не найден
Характеристики
ЦветЧерный
Чехол для Аксессуаров
Описание
Компактный футляр JJC MC-XQD6 позволяет хранить до 6 карт памяти формата XQD или CFExpress Type B. Кейс обеспечивает порядок и защиту карточек от утери, загрязнения и механических повреждений. Компактный дизайн: по размерам кейс примерно равен среднему смартфону – легко помещается в карман брюк или куртки. Карточки легко укладываются и извлекаются из специальных углублений. Рифленая поверхность кейса предотвращает случайное выскальзывание из рук. Предусмотрена проушина для шнурка или ремешка. Изготовлен из прочного ABS-пластика, внутри – мягкая термопластичная резина.
- Размеры: 126 х 83 х 27 мм
- Вес: 107 г
- Материалы: АБС пластик, резина, силикон
- Размеры упаковки: 151.5 х 81 х 26 мм
- Вес брутто: 122 г