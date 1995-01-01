Кейс для карт памяти JJC MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B

<

















>













Код товара: УТ-00067463 Артикул: MC-XQD6* Код товара: УТ-00067463 Артикул: MC-XQD6* Цвет Черный Чехол для Аксессуаров Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Чехол для Аксессуаров Описание Компактный футляр JJC MC-XQD6 позволяет хранить до 6 карт памяти формата XQD или CFExpress Type B. Кейс обеспечивает порядок и защиту карточек от утери, загрязнения и механических повреждений. Компактный дизайн: по размерам кейс примерно равен среднему смартфону – легко помещается в карман брюк или куртки. Карточки легко укладываются и извлекаются из специальных углублений. Рифленая поверхность кейса предотвращает случайное выскальзывание из рук. Предусмотрена проушина для шнурка или ремешка. Изготовлен из прочного ABS-пластика, внутри – мягкая термопластичная резина. Размеры: 126 х 83 х 27 мм

Вес: 107 г

Материалы: АБС пластик, резина, силикон

Размеры упаковки: 151.5 х 81 х 26 мм

Вес брутто: 122 г Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.