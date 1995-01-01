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Кейс для карт памяти JJC MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B

  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
  • MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
Код товара:УТ-00067463
Артикул:MC-XQD6*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный футляр JJC MC-XQD6 позволяет хранить до 6 карт памяти формата XQD или CFExpress Type B. Кейс обеспечивает порядок и защиту карточек от утери, загрязнения и механических повреждений. Компактный дизайн: по размерам кейс примерно равен среднему смартфону – легко помещается в карман брюк или куртки. Карточки легко укладываются и извлекаются из специальных углублений. Рифленая поверхность кейса предотвращает случайное выскальзывание из рук. Предусмотрена проушина для шнурка или ремешка. Изготовлен из прочного ABS-пластика, внутри – мягкая термопластичная резина.

  • Размеры: 126 х 83 х 27 мм
  • Вес: 107 г
  • Материалы: АБС пластик, резина, силикон
  • Размеры упаковки: 151.5 х 81 х 26 мм
  • Вес брутто: 122 г