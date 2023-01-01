Компактный футляр JJC MC-XQD6 позволяет хранить до 6 карт памяти формата XQD или CFExpress Type B. Кейс обеспечивает порядок и защиту карточек от утери, загрязнения и механических повреждений. Компактный дизайн: по размерам кейс примерно равен среднему смартфону – легко помещается в карман брюк или куртки. Карточки легко укладываются и извлекаются из специальных углублений. Рифленая поверхность кейса предотвращает случайное выскальзывание из рук. Предусмотрена проушина для шнурка или ремешка. Изготовлен из прочного ABS-пластика, внутри – мягкая термопластичная резина.