Описание

JJC MA-F2 Электронный спусковой тросик для фотокамер Sony с разъемом типа Multi Terminal. Кабель дистанционного управления JJC MA-F2 - это лучшая альтернатива оригинальному кабелю Sony RM-VPR1. По качеству изготовления он превосходит все другие аналоги и обеспечивает очень хорошую управляемость фотокамерой. Спусковой тросик JJC обеспечивает все важные функции кабеля дистанционного управления. При легком нажатии кнопки спуска затвора происходит фокусировка. При полном нажатии кнопки спуска затвора производится фотоснимок. Кроме того, кабель дистанционного управления поддерживает съемку с ручной выдержкой (BULB) и серии снимков. Для этого вы можете заблокировать кнопку затвора.

Для спускового тросика JJC MA-F2 не нужны элементы питания, пульт получает питание от фотокамеры.

Технические характеристики:

Длина кабеля: 90 см

Размеры: 1,7 x 2,4 x 8 см

Вес : около 50 г

Поддерживаемые фотокамеры:

A7, A7 II, A7 III, A7 IV, A7R, A7R II, A7R III, a7R3A, A7R IV, a7R4A, A7R V, A7S, A7S II, A7S III, A7M2K

ZV-1, a1, A9, A9 II, A58, ILCA-68, 77M2, 99M2, ILCE-QX1, QX30, WX500, NEX-3NL

A3000, A3500, A5000, A5100, A6000, A6100, A6300, A6400, A6500, A6600

HX50, HX50V, HX60, HX60V, HX80, HX90, HX90V, HX300, HX350, HX400, HX400V

RX1R II, RX10, RX10 II, RX10 III, RX100II, RX100III, RX100M4, RX100M5, RX100M5A, RX100M6, RX100M7

а так же все другие камеры поддерживаемые оригинальным пультом Sony RM-VPR1

Совет: при необходимости нужно установить функцию USB фотокамеры в режим "авто"