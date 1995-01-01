Солнцезащитная бленда JJC LCH-30, для дисплея камеры 3.0 дюйма
Код товара:УТ-00073914
Артикул:LCH-30
Товар не найден
Описание
Бленда является отличным дополнением к фото и видеокамере с откидным ЖК дисплеем с диагональю 3,0 дюйма. Бленда блокирует боковые потоки солнечного света при работе на открытом воздухе, устраняя блики и размытие, что позволяет легко и комфортно видеть изображение на экране. Использование этой бленды сделает видеосъемку более приятной и продуктивной.
Совместима с видеокамерами оснащенными дисплеем диагональю 3 дюйма, такими как:
Фотокамеры:
- Canon EOS R10, R, M50, 6D Mark II, 80D, 77D, 70D, 800D, 760D, 750D, 600D, 200D, PowerShot G1X
- Panasonic GH5, GH5S, G9.
- Nikon Z30, D5200, COOLPIX P7800, COOLPIX P1000
- Pentax K-70, K-S2
Видеокамеры:
- Sony HDR-PJ510E, DCR-SR68, DCR-SR47E, HDR-CX240E, DCR-SR200
- Canon VIXIA HF R500, R42, R40, R400, R50, HF R52, Legria R806, R86, G26
и для некоторых других, с диагональю экрана 3,0 дюйма.