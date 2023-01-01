Описание

Трехточечный кистевой ремень JJC HS-PRO1P отличается дополнительной стропой, которая охватывает большой палец, что обеспечивает еще более надежный захват. Нижняя площадка (АБС пластик) выполнена с двумя выдвижными ножками, которые работают как подставки при установке камеры на стол или другую ровную поверхность. Для установки на штатив имеется гнездо 1/4"-20. Ремень позволяет удобно и безопасно удерживать камеру в одной руке, в то время как другая рука остается свободной – например, для того, чтобы держать выносную вспышку. Ремень также позволяет периодически расслаблять кисть, удерживая камеру на одной тыльной стороне ладони, что значительно снижает мышечную усталость во время продолжительной съемки. Широкая накладка выполнена из мягкой искусственной кожи (полиуретан).

Трехточечный кистевой ремень JJC HS-PRO1P хорошо подходит для крупных зеркальных и беззеркальных камер со стандартными проушинами для строп.