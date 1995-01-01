Трехточечный кистевой ремень JJC HS-PRO1M отличается дополнительной стропой, которая охватывает большой палец, что обеспечивает еще более надежный захват. Нижняя площадка выполнена в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss, что позволяет быстро устанавливать камеру на совместимые штативы и иные держатели. Снизу на площадке продублировано штативное гнездо 1/4"-20 для прямой установки камеры с ремнем на штативы с другими стандартами съемной площадки. Рядом с площадкой располагается кольцо для карабина плечевого ремня.

Ремень позволяет удобно и безопасно держать камеру в одной руке, в то время как другая рука остается свободной – например, для того, чтобы удерживать выносную вспышку. Ремень также позволяет периодически расслаблять кисть, удерживая камеру на одной тыльной стороне ладони, что значительно снижает мышечную усталость во время продолжительной съемки. Широкая накладка выполнена из мягкой искусственной кожи (полиуретан).

Хорошо подходит для крупных зеркальных и беззеркальных камер со стандартными прямоугольными проушинами для ремня.