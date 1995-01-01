Трехточечный ремень JJC HS-N (аналог Nikon AH-4) плотно прилегает к кисти, позволяя удобно и безопасно держать камеру в одной руке, в то время как другая рука остается свободной – например, для того, чтобы удерживать выносную вспышку. Дополнительная стропа охватывает руку в районе большого пальца, что обеспечивает более надежный захват: вы можете периодически расслаблять кисть во время съемки, удерживая камеру на одной тыльной стороне ладони, что значительно снижает мышечную усталость. Широкая накладка выполнена из мягкой искусственной кожи (полиуретан). На нижней площадке продублировано штативное гнездо, камеру можно установить на штатив, не снимая ремень. Один размер подходит для всех рук.

Размеры: 185 х 125 х 10 мм

Вес: 61 г

Размеры упаковки: 185 х 85 х 35 мм

Вес брутто: 89 г

Материалы: искусственная кожа (полиуретан), полиэстер, АБС пластик