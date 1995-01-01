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Ремень JJC HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный

  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
  • HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
Код товара:УТ-00094704
Артикул:HS-MLSE RED

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

JJC HS-MLSE RED Профессиональный трёхточечный кистевой ремень со штативной площадкой для зеркальных и беззеркальных камер. Кистевой ремень обеспечивает удобство при долгой работе с камерой. Надёжно фиксируя руку на камере, помогает делать более резкие снимки на длинных выдержках или в экстремальных условиях и обеспечивает дополнительную безопасность, чтобы предотвратить случайное выскальзывание камеры из вашей руки. Ремешок регулируется для любого размера руки. Мягкая и прочная подушка из микрофибры под кисть руки обеспечивает удобство и поддержку во время использования, что позволяет эффективно снимать усталость рук.

Кистевые ремни серии JJC HS-ML подходят для большинства зеркальных и беззеркальных камер. Конструкция с защитой от соскальзывания обеспечивает дополнительную защиту вашей камеры, а длина регулируется под любой размер запястья. Сторона прилегающая к ладони имеет мягкую подкладку для комфорта и лёгкости, эффективно снимая усталость рук. Металлическая быстросъёмная штативная площадка типа Arca-Swiss (ласточкин хвост), с дополнительной поворотной основой для крепления плечевого ремня, имеет и стандартное отверстие с резьбой под винт 1/4"-20, что позволяет устанавливать камеру на любые штативы не снимая ремешок.

Преимущества кистевого ремня JJC HS-MLSE RED:

  • Разработан цифровых зеркальных и беззеркальных камер
  • Стильная отделка прострочкой красного цвета
  • Может прикручиваться в резьбу 1/4"-20 мм для крепления в штатив или монопод
  • Противоскользывющая конструкция обеспечивает дополнительную защиту вашей камеры
  • Позволяет фотографу управлять камерой с комфортом и дольше не уставать
  • Длина ремешка регулируется в зависимости от размера запястья
  • Мягкая подкладка на тыльной стороне ладони обеспечивает комфорт и легкость использования
  • Оснащён металлической поворотной основой с отверстием для крепления плечевого ремня
  • Выпускается в двух цветах: чёрный и красный