JJC HS-MLSE RED Профессиональный трёхточечный кистевой ремень со штативной площадкой для зеркальных и беззеркальных камер. Кистевой ремень обеспечивает удобство при долгой работе с камерой. Надёжно фиксируя руку на камере, помогает делать более резкие снимки на длинных выдержках или в экстремальных условиях и обеспечивает дополнительную безопасность, чтобы предотвратить случайное выскальзывание камеры из вашей руки. Ремешок регулируется для любого размера руки. Мягкая и прочная подушка из микрофибры под кисть руки обеспечивает удобство и поддержку во время использования, что позволяет эффективно снимать усталость рук.

Кистевые ремни серии JJC HS-ML подходят для большинства зеркальных и беззеркальных камер. Конструкция с защитой от соскальзывания обеспечивает дополнительную защиту вашей камеры, а длина регулируется под любой размер запястья. Сторона прилегающая к ладони имеет мягкую подкладку для комфорта и лёгкости, эффективно снимая усталость рук. Металлическая быстросъёмная штативная площадка типа Arca-Swiss (ласточкин хвост), с дополнительной поворотной основой для крепления плечевого ремня, имеет и стандартное отверстие с резьбой под винт 1/4"-20, что позволяет устанавливать камеру на любые штативы не снимая ремешок.

Преимущества кистевого ремня JJC HS-MLSE RED: