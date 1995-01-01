Ремень JJC HS-MLSE RED, кистевой, с площадкой Arca-Swiss, чёрно-красный
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Характеристики
Описание
JJC HS-MLSE RED Профессиональный трёхточечный кистевой ремень со штативной площадкой для зеркальных и беззеркальных камер. Кистевой ремень обеспечивает удобство при долгой работе с камерой. Надёжно фиксируя руку на камере, помогает делать более резкие снимки на длинных выдержках или в экстремальных условиях и обеспечивает дополнительную безопасность, чтобы предотвратить случайное выскальзывание камеры из вашей руки. Ремешок регулируется для любого размера руки. Мягкая и прочная подушка из микрофибры под кисть руки обеспечивает удобство и поддержку во время использования, что позволяет эффективно снимать усталость рук.
Кистевые ремни серии JJC HS-ML подходят для большинства зеркальных и беззеркальных камер. Конструкция с защитой от соскальзывания обеспечивает дополнительную защиту вашей камеры, а длина регулируется под любой размер запястья. Сторона прилегающая к ладони имеет мягкую подкладку для комфорта и лёгкости, эффективно снимая усталость рук. Металлическая быстросъёмная штативная площадка типа Arca-Swiss (ласточкин хвост), с дополнительной поворотной основой для крепления плечевого ремня, имеет и стандартное отверстие с резьбой под винт 1/4"-20, что позволяет устанавливать камеру на любые штативы не снимая ремешок.
Преимущества кистевого ремня JJC HS-MLSE RED:
- Разработан цифровых зеркальных и беззеркальных камер
- Стильная отделка прострочкой красного цвета
- Может прикручиваться в резьбу 1/4"-20 мм для крепления в штатив или монопод
- Противоскользывющая конструкция обеспечивает дополнительную защиту вашей камеры
- Позволяет фотографу управлять камерой с комфортом и дольше не уставать
- Длина ремешка регулируется в зависимости от размера запястья
- Мягкая подкладка на тыльной стороне ладони обеспечивает комфорт и легкость использования
- Оснащён металлической поворотной основой с отверстием для крепления плечевого ремня
- Выпускается в двух цветах: чёрный и красный