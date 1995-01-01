Набор карточек для правильного определения экспозиции сцены вне зависимости от характера её освещенности. Размер 130 x 100 мм. Карточки выполнены из специального пластика, долговечны и не боятся воды. Вы можете использовать этот набор карт при любых условиях освещения, на стадиях пре-продакшн и пост-продакшн. Имеется ремешок для удобного ношения.

Набор включает три карточки:

18% серая нейтральная карта

белая карта

черная карта

Определение правильной экспозиции является одним из ключевых моментов фотографии. Это связано с тем, что матрица цифровой фотокамеры или фотопленка могут передавать только ограниченный диапазон яркостей. Большинство экспонометров и экспоавтоматика камеры калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует средне-серому результату как при съемке белых, так и черных поверхностей.

При кардинальном отличии яркости объекта от среднего показателя камера не в состоянии распознать различие и по-прежнему устанавливает экспозицию как для средне-серого цвета, что приводит к неверному воспроизведению яркости сцены. На практике это означает, что сцены, содержащие очень светлые тона (например, букет белых цветов на фоне белого свадебного платья), оказываются недодержанными, и на снимке выглядят более темными. Напротив, сцены, содержащие очень темные тона (например, черный костюм жениха на тенистом фоне) передерживаются и выглядят более светлыми. Безусловно, ошибки экспонирования можно исправить в графическом редакторе, но возможности коррекции ограничены, и часть важной информации может быть потеряна в светах или тенях. Свет, отраженный от серой карты составляет 18%, что соответствует средне-серому значению и позволяет воспроизвести общую гамму светлых и темных тонов.

Для измерения экспозиции серую карту следует расположить рядом с объектом съемки и произвести измерение экспозамером камеры в режиме точного замера или фото-экспонометром. После этого можно сделать снимок с заблокированной выдержкой (Auto Exposition Lock) или в режиме приоритета выдержки с полученным при измерении значением.

Размеры карт: 130 х 100 мм

Набор подходит для всех типов цифровых фото и видеокамер.