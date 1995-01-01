Набор карт для настройки баланса белого — это удобный, экономичный и незаменимый инструмент для коррекции цвета, который должен быть в сумке каждого фотографа. Цифровая серая карта позволяет каждый раз получать идеальный цвет.

Используя этот набор из трёх карточек — чёрную, белую и нейтрально-серую, — просто сфотографируйте карточку при том же освещении, при котором находится ваш объект. Вы можете использовать полученное изображение в качестве основы для настройки баланса белого или использовать изображение набора карточек для настройки баланса белого при постобработке.

Глянцевая поверхность набора карт для настройки баланса белого мгновенно выявляет любые отражения, которые могут привести к неправильному балансу белого. Если во время настройки баланса белого на поверхности карты видны отражения, переместите карту так, чтобы они исчезли.

Размеры карт: 84 х 53 мм

Набор подходит для всех типов цифровых фото и видеокамер.