Набор карточек для установки баланса белого 254 x 202 мм включает три карточки в удобном чехле. В комплекте: 18% серая нейтральная карточка, абсолютно белая карточка, абсолютно черная карточка. Карточки выполнены из специального пластика, долговечны и не боятся воды. Обе стороны карточек имеют матовое покрытие и являются спектрально нейтральными.

Серая карта нужна для правильного определения экспозиции сцены вне зависимости от характера её освещенности. Определение правильной экспозиции является одним из ключевых моментов фотографии. Это связано с тем, что матрица цифровой фотокамеры или фотопленка могут передавать только ограниченный диапазон яркостей. Большинство экспонометров и экспоавтоматика камеры калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует средне-серому результату как при съемке белых, так и черных поверхностей. При кардинальном отличии яркости объекта от среднего показателя камера не в состоянии распознать различие и по-прежнему устанавливает экспозицию как для средне-серого цвета, что приводит к неверному воспроизведению яркости сцены.

На практике это означает, что сцены, содержащие очень светлые тона (например, букет белых цветов на фоне белого свадебного платья), оказываются недодержанными, и на снимке выглядят более темными. Напротив, сцены, содержащие очень темные тона (например, черный костюм жениха на тенистом фоне) передерживаются и выглядят более светлыми. Безусловно, ошибки экспонирования можно исправить в графическом редакторе, но возможности коррекции ограничены, и часть важной информации может быть потеряна в светах или тенях. Свет, отраженный от серой карты составляет 18%, что соответствует средне-серому значению и позволяет воспроизвести общую гамму светлых и темных тонов. Для измерения экспозиции серую карту следует расположить рядом с объектом съемки и произвести измерение экспозамером камеры в режиме точного замера или фото-экспонометром. После этого можно сделать снимок с заблокированной выдержкой (Auto Exposition Lock) или в режиме приоритета выдержки с полученным при измерении значением.

Размеры карт: 254 х 202 мм

Набор JJC GC-1II подходит для всех типов классических и цифровых фото и видеокамер.