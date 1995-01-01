Перчатки антистатические JJC G-01, белые
Код товара : УТ-00073940
Артикул : G-01
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Описание
Антистатические безворсовые перчатки необходимы при уходе и очистки камер, объективов, CCD / CMOS матриц, различных точных приборах, при сборке микроэлектронных схем и печатных плат, а также в ювелирном деле и при работе в чистых помещениях. Перчатки изготовлены из эластичного и дышащего полиэстера для большего комфорта. В области пальцев антистатические перчатки покрыты полиуретаном для увеличения нажатия и усиления защиты.
Преимущества:
- Идеально подходят при чистке точных приборов, предохраняя от возникновения царапин и попадания ворса
- Изготовлены из полиэстера, эластичные, дышащие и очень удобные в работе
- Антистатическая область пальцев покрыта полиуретаном для усиления защиты
Комплект поставки:
- Антистатические перчатки x 1 пара (в вакуумной упаковке, универсальный размер)
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