Описание

Антистатические безворсовые перчатки необходимы при уходе и очистки камер, объективов, CCD / CMOS матриц, различных точных приборах, при сборке микроэлектронных схем и печатных плат, а также в ювелирном деле и при работе в чистых помещениях. Перчатки изготовлены из эластичного и дышащего полиэстера для большего комфорта. В области пальцев антистатические перчатки покрыты полиуретаном для увеличения нажатия и усиления защиты.

Преимущества:

Идеально подходят при чистке точных приборов, предохраняя от возникновения царапин и попадания ворса

Изготовлены из полиэстера, эластичные, дышащие и очень удобные в работе

Антистатическая область пальцев покрыта полиуретаном для усиления защиты

Комплект поставки: