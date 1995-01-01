Зеркало JJC FSM-V1 создано для зеркальных и беззеркальных камер, чей дисплей может откидываться вверх, но не в сторону. Наклонное зеркало для откидных экранов камеры работает по принципу перископа, позволяя наблюдать экран, когда вы снимаете сами себя. Устанавливается в горячий башмак камеры и регулируется вправо или влево, если башмак смещен в сторону от экрана. Сверху, слева и справа на корпусе зеркала расположены стандартные крепления типа холодный башмак для установки таких аксессуаров как компактные осветители, микрофоны и так далее. Недорогая альтернатива использованию внешнего монитора, хорошо подходит для съёмки видеоблогов и прямых трансляций.

Размеры: 79 х 69 х 73.4 мм

Вес: 38 г

Материалы: АБС пластик, стекло

Размеры упаковки: 80 х 75 х 110 мм

Вес брутто: 77 г