Ремень нашейный JJC FS-DMS, 120 см, деним, голубой
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Характеристики
Описание
Ремень нашейный JJC FS-DMS собран из пяти слоёв: снаружи плотная джинсовая ткань, внутри - эластичный слой и подкладка с шестиугольным рельефом. Рельеф решает сразу три задачи: не даёт ремню скользить по плечу, оставляет воздушный зазор с одеждой и снимает точечное давление. Лента ремня при этом гибкая - она не стоит колом и повторяет плечо, а не топорщится.
Концы ремня - тонкий плетёный шнур с петлёй-удавкой. Петля продевается в ушко камеры и затягивается сама: ни колец, ни винтов, ни риска поцарапать корпус. Рядом стоит быстросъёмная застёжка — ремень отстёгивается от камеры целиком за пару секунд, когда нужно поставить её на штатив. Кончики шнура пропитаны силиконом и не лохматятся.
Длина настраивается перемещением узлов — с обеих сторон независимо. Диапазон 106-120 см закрывает и ношение через плечо, и на шее. Асимметричная настройка тоже работает: если камера должна висеть чуть ниже с одной стороны, узлы сдвигаются по-разному. Настроили один раз — и забыли.
Характеристики:
- Длина: 106–120 см, регулируется узлами
- Ширина ремня: 31 мм
- Диаметр шнура: 6,5 мм
- Материал: полиэстер и полиуретан
- Предельная нагрузка: до 25 кг
- Вес: 78 г