Ремень нашейный JJC FS-DMS собран из пяти слоёв: снаружи плотная джинсовая ткань, внутри - эластичный слой и подкладка с шестиугольным рельефом. Рельеф решает сразу три задачи: не даёт ремню скользить по плечу, оставляет воздушный зазор с одеждой и снимает точечное давление. Лента ремня при этом гибкая - она не стоит колом и повторяет плечо, а не топорщится.

Концы ремня - тонкий плетёный шнур с петлёй-удавкой. Петля продевается в ушко камеры и затягивается сама: ни колец, ни винтов, ни риска поцарапать корпус. Рядом стоит быстросъёмная застёжка — ремень отстёгивается от камеры целиком за пару секунд, когда нужно поставить её на штатив. Кончики шнура пропитаны силиконом и не лохматятся.

Длина настраивается перемещением узлов — с обеих сторон независимо. Диапазон 106-120 см закрывает и ношение через плечо, и на шее. Асимметричная настройка тоже работает: если камера должна висеть чуть ниже с одной стороны, узлы сдвигаются по-разному. Настроили один раз — и забыли.

Характеристики: