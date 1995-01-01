🎯 Назначение: Разработан специально для компактных камер серий Sony ZV-1, RX100 V/VI/VII и Canon G7X Mark II/III, G5X Mark II.

✅ Ключевые особенности:

• Специальное покрытие L39 надёжно отсекает ультрафиолетовые лучи с длиной волны короче 390 нанометров, предотвращая дымку и улучшение чёткости изображения.

• Каждая поверхность оптического стекла покрыта 19 защитными слоями, которые существенно снижают внутренние отражения и эффект «призраков», а также обеспечивают устойчивость к царапинам, антистатический эффект и защиту от воды и жировых загрязнений.

• Высокий коэффициент светопропускания — от 99,5% — гарантирует точную цветопередачу и естественность изображения.

• Фильтр изготовлен из высококачественного оптического стекла и ультратонкой алюминиевой рамки толщиной всего 1,9 мм.

• Твёрдость стекла достигает показателя 9HD, что обеспечивает дополнительную защиту при падениях или контакте с абразивными поверхностями.

• Лёгкая и прочная алюминиевая рамка не утяжеляет конструкцию.

• Фильтр также служит барьером, предохраняющим переднюю линзу объектива от пыли, влаги и механических повреждений.

• Для крепления используется экологичный адгезивный слой 3M, который легко снимается без следов.

• В комплект поставки входит бесплатная металлическая крышка для объектива.

📋 Ключевые особенности: точная совместимость с указанными моделями камер; защита оптики от пыли, влаги и царапин; фильтр L39 блокирует УФ-излучение <390 нм; 19-слойное покрытие снижает блики и обеспечивает защиту от царапин, статики, воды и жира; светопропускание ≥99,5% для высокой цветопередачи; конструкция из качественного стекла и ультратонкой алюминиевой рамки 1,9 мм; экологичный съёмный клей 3M; в комплекте — металлическая крышка.

📦 Комплектация: УФ-фильтр, защитный футляр, металлическая крышка, дополнительный стикер 3М.

🔧 Установка: снять защитную плёнку, совместить клейкую сторону фильтра с передней линзой, аккуратно прижать для фиксации.