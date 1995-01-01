🎯 Назначение: Создан специально для компактных камер серии Fujifilm X Half.

✅ Ключевые преимущества:

• Рамка фильтра изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, гарантирующего высокую прочность и долговечность при длительной эксплуатации.

• Оптическая часть фильтра оснащена двусторонним многослойным покрытием из 22 слоёв, включающим антибликовый слой AR и слой отсечки ультрафиолета L39, что существенно снижает эффект «призраков» и паразитные блики, обеспечивая более резкие и чёткие изображения.

• Высококачественное оптическое стекло покрыто антибликовым слоем AR, обеспечивающим превосходную светопропускающую способность — 99,25% — при минимальном коэффициенте отражения всего 0,28%.

• Покрытие L39 эффективно блокирует ультрафиолетовое излучение с длиной волны менее 390 нанометров, минимизируя дымку и улучшая общее качество изображения.

• Дополнительные преимущества включают устойчивость к царапинам, антистатические свойства, а также водо- и жироотталкивающие характеристики, сохраняющие оптическую чистоту фильтра на протяжении всего срока службы.

• Магнитная система крепления обеспечивает мгновенную и удобную установку/снятие фильтра без резьбового соединения.

• В комплект поставки входит специальная защитная крышка для объектива, предохраняющая оптику в нерабочем состоянии.

✨ Гарантия качества: Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.

📋 Основные преимущества: точная совместимость с камерами серии Fujifilm X Half; прочная рамка из алюминиевого сплава премиум-класса; двустороннее 22-слойное оптическое покрытие для снижения бликов и «призраков»; антибликовое покрытие AR со светопропусканием 99,25% и отражением 0,28%; фильтр отсечки УФ-излучения <390 нм; в комплекте — защитная крышка.

📦 Комплектация: магнитный УФ-фильтр ×1, крышка объектива ×1, микрофибровая салфетка ×1, футляр для фильтра ×1.