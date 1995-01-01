Светофильтр JJC F-XHFUV L39 Ultra Low Reflection Multi-Coated UV для Fujifilm X-HALF
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Описание
🎯 Назначение: Создан специально для компактных камер серии Fujifilm X Half.
✅ Ключевые преимущества:
• Рамка фильтра изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, гарантирующего высокую прочность и долговечность при длительной эксплуатации.
• Оптическая часть фильтра оснащена двусторонним многослойным покрытием из 22 слоёв, включающим антибликовый слой AR и слой отсечки ультрафиолета L39, что существенно снижает эффект «призраков» и паразитные блики, обеспечивая более резкие и чёткие изображения.
• Высококачественное оптическое стекло покрыто антибликовым слоем AR, обеспечивающим превосходную светопропускающую способность — 99,25% — при минимальном коэффициенте отражения всего 0,28%.
• Покрытие L39 эффективно блокирует ультрафиолетовое излучение с длиной волны менее 390 нанометров, минимизируя дымку и улучшая общее качество изображения.
• Дополнительные преимущества включают устойчивость к царапинам, антистатические свойства, а также водо- и жироотталкивающие характеристики, сохраняющие оптическую чистоту фильтра на протяжении всего срока службы.
• Магнитная система крепления обеспечивает мгновенную и удобную установку/снятие фильтра без резьбового соединения.
• В комплект поставки входит специальная защитная крышка для объектива, предохраняющая оптику в нерабочем состоянии.
✨ Гарантия качества: Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.
📋 Основные преимущества: точная совместимость с камерами серии Fujifilm X Half; прочная рамка из алюминиевого сплава премиум-класса; двустороннее 22-слойное оптическое покрытие для снижения бликов и «призраков»; антибликовое покрытие AR со светопропусканием 99,25% и отражением 0,28%; фильтр отсечки УФ-излучения <390 нм; в комплекте — защитная крышка.
📦 Комплектация: магнитный УФ-фильтр ×1, крышка объектива ×1, микрофибровая салфетка ×1, футляр для фильтра ×1.