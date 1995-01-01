🎯 Назначение: Создан специально для компактной камеры Canon PowerShot SX740 HS.

✅ Ключевые преимущества:

• Рамка фильтра изготовлена из премиального алюминиевого сплава, обеспечивающего высокую прочность и устойчивость к механическим воздействиям.

• Благодаря минимальной толщине всего 0,06 дюйма фильтр не вызывает виньетирования даже при использовании на широком угле.

• Оптическое стекло высокой чёткости отличается превосходной светопропускающей способностью и долговечностью, что положительно сказывается на резкости и цветопередаче снимков.

• Двустороннее многослойное покрытие из 36 слоёв (18+18) обеспечивает комплексную защиту: устойчивость к царапинам, водо- и жироотталкивающие свойства, а также защиту от отпечатков пальцев, что позволяет комфортно работать в различных съёмочных условиях.

• Коэффициент пропускания видимого света достигает 99,5%, сохраняя яркость и детализацию изображения для естественных и насыщенных кадров.

• Сверхнизкий показатель отражения — всего 0,1% — эффективно подавляет паразитные блики и эффект «призраков», обеспечивая чистоту и реалистичность результата.

• Для крепления используется экологичный клей 3M, который гарантирует надёжную адгезию, при этом фильтр легко снимается без остаточных следов.

• В комплект поставки входит набор инструментов для аккуратного демонтажа, а также запасные клеевые стикеры 3М для последующей замены.

✨ Гарантия качества: Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.

📋 Основные преимущества: точная совместимость с Canon PowerShot SX740 HS; прочный корпус из алюминиевого сплава премиум-класса; ультратонкая конструкция 0,06" без виньетирования; оптическое стекло высокой чёткости для отличной резкости и светопропускания; 36-слойное двустороннее покрытие для защиты от царапин, воды, жира и отпечатков; светопропускание до 99,5% для ярких и чётких изображений; коэффициент отражения 0,1% для минимизации бликов и «призраков»; экологичный клей 3M для надёжной фиксации и лёгкого снятия; в комплекте — инструмент для демонтажа и запасные стикеры.

📦 Комплектация: УФ-фильтр ×1, запасной стикер 3M ×1, набор для снятия ×1.