Защитный чехол JJC DLP-7II для объектива, вн. размер 124 x 310мм

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Код товара: УТ-00091410 Артикул: DLP-7II Код товара: УТ-00091410 Артикул: DLP-7II Цвет Черный Чехол для Объективов и вспышек Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Чехол для Объективов и вспышек Описание ✅ Ключевые преимущества:

• Прочный водостойкий внешний материал.

• Защитная внутренняя подкладка.

• Суженная двойная петля для ремня совместима с поясами Lowepro.

• Предлагает 4 варианта ношения. Видео Наш обзор

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