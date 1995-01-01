✅ Ключевые преимущества:

• Изделие выполнено из прочного полиэстера с мягкой поролоновой подкладкой, обеспечивающей надёжную защиту и амортизацию при ударах.

• Внешний материал обладает водоотталкивающими свойствами, предохраняя оптику от дождя и влаги.

• Чехол оснащён стильной двухсторонней молнией глубокого синего цвета с сетчатым карманом для аксессуаров на внутренней стороне крышки.

• Бегунки молнии имеют небольшие петли, позволяющие зафиксировать их мини-замком для дополнительной безопасности.

• Внутренний карман удобен для хранения мелких предметов, таких как крышка объектива или пульт ДУ.

• Чехол предлагает 4 варианта ношения: два D-образных кольца с ремнём для ношения через плечо, две текстильные петли для плечевого ремня, двойная петля на задней панели для крепления на поясной ремень и удобная ручка сверху.

• Суженная задняя петля совместима с поясами системы Lowepro.

• Глубокий синий цвет молнии гармонично сочетается с логотипом JJC, придавая изделию современный вид.

• Серия чехлов представлена в различных размерах для широкого спектра объективов. Для моделей DLP-1II–DLP-4II в комплект входит свободный плечевой ремень.

📋 Основные преимущества: прочный водостойкий внешний материал; защитная внутренняя подкладка; стильная двухсторонняя молния глубокого синего цвета; сетчатый карман для мелких аксессуаров; совместимость суженной петли с ремнями Lowepro; отличная защита и амортизация для объектива; 4 варианта ношения; внутренний размер 80×135 мм; совместимость с объективами Canon EF 28-200mm, EF-S 17-55mm, 17-85mm, Nikon DX 55-200mm, 18-105mm, 18-200mm, Sony E 55-210, Tamron 18-270mm, Fujifilm XF 56mm, XF 55-200mm, Canon EF 16-35mm f/2.8L и другими аналогичными габаритам; объективы, отмеченные *, вмещаются с перевёрнутой блендой.

📦 Комплектация: свободный плечевой ремень (для моделей DLP-1II–DLP-4II).