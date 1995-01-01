Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Ремень нашейный JJC CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой

  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
  • CPC-SBS с кольцами, небесно-голубой
Код товара:УТ-00091398
Артикул:CPC-SBS

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

🎯 Назначение: Создан специально для компактных камер в ретро-стиле, включая модели брендов Leica и Fujifilm, оснащённые небольшими круглыми проушинами для крепления ремня.

Ключевые преимущества:
• Изделие выполнено из плотно сплетённого шнура высокой плотности с 48-нитевой структурой, что обеспечивает исключительную прочность, устойчивость к износу и приятную мягкость при тактильном контакте.
• Наплечная накладка изготовлена из мягкой микрофибровой кожи, гарантирующей комфорт при ношении даже в течение продолжительного времени.
• Оба конца ремня обработаны силиконовым покрытием, которое эффективно предотвращает распускание и истирание волокон.
• Кожаные защитные вставки на концах ремня предохраняют корпус камеры от царапин, которые могут возникнуть при контакте с металлическими крепёжными кольцами.
• Конструкция с регулируемым узлом позволяет гибко изменять длину ремня, подстраивая его под разные типы телосложения и предпочтения в ношении.

Гарантия качества: Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.

📋 Ключевые преимущества: разработан для ретро-камер Leica и Fujifilm; совместимость с круглыми выступающими проушинами; прочный и мягкий 48-нитевой плетёный шнур; комфортная накладка из микрофибровой кожи; силиконовые наконечники против распускания; кожаные протекторы для защиты корпуса; регулируемая длина с помощью узлового механизма.