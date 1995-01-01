🎯 Назначение: Совместим с широким спектром компактных камер, включая модели Ricoh GR IV/IIIx/III/II/GR IV HDF/GR IV Monochrome, Sony ZV-1 и серию RX100, Canon G7X и PowerShot SX740 HS, а также Leica D-LUX 7/8.

✅ Ключевые преимущества:

• Изделие оснащено мягкой наплечной накладкой из искусственной микрофибровой кожи, которая обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.

• Ремень изготовлен из прочного полипропилена, устойчивого к износу, и снабжён системой двусторонней регулировки длины для точной подгонки под рост и предпочтения пользователя.

• Быстросъёмные карабины премиум-класса NIFCO позволяют мгновенно крепить и снимать камеру, а соединительные элементы из АБС-пластика гарантируют стабильность и надёжность фиксации.

• Лаконичный минималистичный дизайн делает ремень универсальным аксессуаром для ежедневной фотосъёмки и поездок.

✨ Гарантия качества: Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.

📋 Ключевые преимущества: широкая совместимость с компактными камерами; мягкая накладка из микрофибровой кожи для комфорта; прочный полипропиленовый ремень; двусторонняя регулировка длины; быстросъёмные карабины NIFCO для удобного монтажа; надёжные АБС-коннекторы; сдержанный дизайн для повседневного использования.

📏 Длина ремня: 98–139 см (регулируется).