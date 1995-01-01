Описание

Набор CL-PRO2 совмещает большинство необходимых инструментов для чистки и ухода, чтобы содержать ваши камеры, объективы, фильтры и другую оптику в чистоте, без пыли, загрязнений и пятен. При регулярном использовании чистящих средств из этого набора вы убедитесь, что они помогут сохранить ваши камеры и оптику в отличном состоянии.

Комплектация:

Воздушная груша х 1 шт

Карандаш для чистки оптики х 1 шт

Влажная чистящая салфетка x 3 шт

Чистящая жидкость x 1 шт

Салфетки для оптических поверхностей х 50 шт

Щеточки для чистки APS-C матриц x 2 шт

Салфетки микрофибра для объектива x 2 шт

Чистящие ватные тампоны x 10 шт

Чехол для хранения набора x 1 шт

Краткие характеристики чистящих средств набора #2:

Воздушная груша с силиконовым наконечником

Воздушная груша с мягким силиконовым наконечником для безопасного удаления пыли и грязи с оптических поверхностей и из внутренней части корпуса фотокамеры.

Чистящий карандаш для оптики

Убирающаяся мягкая щетка для предварительной уборки частиц пыли с объектива, светофильтра или камеры. Круглая форма чистящего наконечника карандаша специально для ухода за объективами и фильтрами.

Влажная чистящая салфетка

Салфетка со специальной пропиткой как правило используется для очистки экранов камер.

Чистящая жидкость

Безопасный и эффективный способ удаления загрязнений для оптического оборудования. Не содержит спирт и разъедающие химикаты.

Сухие чистящие салфетки

50 салфеток для чистки объективов или светофильтров

Щеточки для чистки APS-C матриц

Швабры для очистки кроп-матриц в индивидуальной вакуумной упаковке. Специально для матриц формата APS-C.

Салфетки из микрофибры для чистки объектива

Салфетки микрофибра в вакуумной упаковке отлично подходят для очистки ваших объективов и светофильтров.

Чистящие ватные тампоны

Подходят для чистки горячего башмака камеры, кольца фокусировки, контактов, в щелях корпуса камеры и т.д.

Чехол для хранения

Храните все чистящие средства и берите с собой в поездки в удобном чехле из этого набора

Важные советы:

1. Не наносите чистящую жидкость непосредственно на объектив

2. Не используйте ткань для чистки линз с чистящей жидкостью

3. Не используйте чистящий карандаш совместно с чистящей жидкостью