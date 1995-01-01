Набор для чистки JJC CL-PRO2
Код товара : УТ-00073938
Артикул : CL-PRO2
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Описание
Набор CL-PRO2 совмещает большинство необходимых инструментов для чистки и ухода, чтобы содержать ваши камеры, объективы, фильтры и другую оптику в чистоте, без пыли, загрязнений и пятен. При регулярном использовании чистящих средств из этого набора вы убедитесь, что они помогут сохранить ваши камеры и оптику в отличном состоянии.
Комплектация:
- Воздушная груша х 1 шт
- Карандаш для чистки оптики х 1 шт
- Влажная чистящая салфетка x 3 шт
- Чистящая жидкость x 1 шт
- Салфетки для оптических поверхностей х 50 шт
- Щеточки для чистки APS-C матриц x 2 шт
- Салфетки микрофибра для объектива x 2 шт
- Чистящие ватные тампоны x 10 шт
- Чехол для хранения набора x 1 шт
- Краткие характеристики чистящих средств набора #2:
Воздушная груша с силиконовым наконечником
Воздушная груша с мягким силиконовым наконечником для безопасного удаления пыли и грязи с оптических поверхностей и из внутренней части корпуса фотокамеры.
Чистящий карандаш для оптики
Убирающаяся мягкая щетка для предварительной уборки частиц пыли с объектива, светофильтра или камеры. Круглая форма чистящего наконечника карандаша специально для ухода за объективами и фильтрами.
Влажная чистящая салфетка
Салфетка со специальной пропиткой как правило используется для очистки экранов камер.
Чистящая жидкость
Безопасный и эффективный способ удаления загрязнений для оптического оборудования. Не содержит спирт и разъедающие химикаты.
Сухие чистящие салфетки
50 салфеток для чистки объективов или светофильтров
Щеточки для чистки APS-C матриц
Швабры для очистки кроп-матриц в индивидуальной вакуумной упаковке. Специально для матриц формата APS-C.
Салфетки из микрофибры для чистки объектива
Салфетки микрофибра в вакуумной упаковке отлично подходят для очистки ваших объективов и светофильтров.
Чистящие ватные тампоны
Подходят для чистки горячего башмака камеры, кольца фокусировки, контактов, в щелях корпуса камеры и т.д.
Чехол для хранения
Храните все чистящие средства и берите с собой в поездки в удобном чехле из этого набора
Важные советы:
1. Не наносите чистящую жидкость непосредственно на объектив
2. Не используйте ткань для чистки линз с чистящей жидкостью
3. Не используйте чистящий карандаш совместно с чистящей жидкостью